Dopo i test di Valencia (Spagna), è la volta di Jerez de la Frontera (Spagna) per il Circus della MotoGP. Dal 28 al 29 novembre il circuito Jerez-Angel Nieto sarà teatro di prove importanti, funzionali a scelte fondamentali in vista del prossimo campionato.

E’ il caso della Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales. Le squadra di Iwata, infatti, dovrà scegliere quale dei due motori provati a Valencia sarà quello da impiegare nel 2019, attorno a quale sarà costruita la nuova moto. Test dunque di una certa rilevanza prima di tornare in pista a Sepang, l’anno venturo, dove una base certa ci dovrà essere.

Da par suo, continuerà il proprio lavoro lo spagnolo Marc Marquez in sella alla Honda. Il campione del mondo vorrà da subito creare delle fondamenta solide in vista di quel che verrà anche se dovrà stare attento alla condizione della sua spalla. L’iberico, infatti, nei primi giorni di dicembre sarà sottoposto ad un intervento chirurgico e questo aspetto non sarà affatto da sottovalutare. Per quanto concerne Jorge Lorenzo, nuovo acquisto della Honda, sarà interessante verificare come procede l’adattamento alla nuova moto. E poi la Ducati con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, vorrà capire se anche su una pista, tradizionalmente ostica, la Rossa potrà essere performante o meno.

MotoGP, Test Jerez 2018: programma, orari e tv. Come seguirli in tempo reale

Di seguito il programma dei test che non dovrebbe godere della diretta televisiva di Sky Sport. Comunque OASport vi offrirà la propria DIRETTA LIVE testuale nei due giorni di prove per non farvi perdere neanche un istante.

28 novembre

ore 9.30-17.30 – Prima sessione

29 novembre

ore 9.30-17.30 – Seconda sessione













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Valerio Origo