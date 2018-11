MotoGP, Test Jerez 2018 oggi (28 novembre): orario d’inizio e come seguirli in tv ed in tempo reale

Il percorso di avvicinamento al Mondiale di MotoGP 2019 continua nei prossimi giorni con i test di Jerez de la Frontera riservati alla classe regina. I team della top class proveranno le nuove componenti in vista della prossima stagione, per cercare di prendere le giuste scelte strategiche di sviluppo della moto. Il pilota da battere per il 2019 è ovviamente il Campione del Mondo in carica Marc Marquez, anche se a partire da quest’anno dovrà far fronte ad un compagno di squadra molto veloce e scomodo come Jorge Lorenzo sin dai primi test. Andrea Dovizioso va a caccia di conferme da parte di una Ducati che ha dimostrato di essere mediamente la moto più competitiva del lotto nell’ultima annata, senza riuscire però a portare a casa il titolo contro un fenomenale Marquez. La due giorni andalusa di test sarà fondamentale per la Yamaha, che dovrà prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda il motore da utilizzare nel 2019.

La prima giornata di test si disputerà domani dalle ore 9:30 alle 17:30 e non godrà della copertura televisiva di Sky Sport, ma sarà comunque possibile seguire l’intera sessione in tempo reale con la DIRETTA LIVE testuale di OASport.

Mercoledì 28 novembre

ore 9.30-17.30 – Prima sessione













Foto: Valerio Origo