MotoGP, GP Valencia 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi domenica 18 novembre si disputerà il GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Si preannuncia una gara particolarmente accesa e intensa sul circuito Ricardo Tormo anche perché il maltempo dovrebbe farla da padrona: la pioggia dovrebbe fare capolino in questa zona della Spagna, sull’asfalto bagnato ne vedremo delle belle e i centauri si daranno battaglia per la conquista della vittoria per chiudere al meglio la stagione. Le condizioni climatiche saranno determinanti e indirizzeranno sensibilmente la corsa, il GP di Valencia non lesinerà comunque le emozioni e si chiuderà l’annata col botto con questa grande classica del calendario internazionale.

Marc Marquez partirà con i favori del pronostico ma attenzione a Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che possono dire la loro al pari di Danilo Petrucci e di altri potenziali outsider. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

DOMENICA 18 NOVEMBRE:

08.40-09.00 Moto3, Warm Up

09.10-09.30 Moto2, Warm Up

09.40-10.00 MotoGP, Warm Up

11.00 Moto3, Gara

12.20 Moto2, Gara

14.00 MotoGP, Gara

GP VALENCIA 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8.

Diretta streaming su Sky Go e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













