MotoGP oggi, GP Valencia 2018: a che ora inizia la gara e come vederla in tv su Sky e TV8. Il programma completo

Si chiude ufficialmente la stagione 2018 del Motomondiale! Agli appassionati ed agli addetti ai lavori non può non scendere una lacrimuccia, ma l’arrivederci sarà davvero rapido. Per il momento non rimane che gustarci le tre gare del Gran Premio di Valencia 2018 sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Dopo i consueti warm-up del mattino, si partirà con la Moto3 alle ore 11.00, quindi toccherà alla classe mediana alle ore 12.20 prima del solito gran finale con la MotoGP alle ore 14.00. I titoli iridati sono già ben saldi nelle mani di Jorge Martin, “Pecco” Bagnaia e Marc Marquez, ma non mancherà lo spettacolo sul tracciato spagnolo.

La domenica del GP di Valencia sarà seguita in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208) per cui anche in streaming su SkyGo (per i soli abbonati) su smartphone, pc o tablet. Le gare delle tre classi saranno visibili anche su TV8 (121 di Sky e 8 del digitale terrestre) in diretta e in chiaro.

OA Sport, come ogni altro appuntamento della stagione, vi proporrà le DIRETTE LIVE delle tre gare di Valencia, per non perdersi nemmeno un secondo dell’ultimo giorno del Mondiale 2018!

PROGRAMMA GP VALENCIA 2018

Domenica 18 novembre

ore 8.40-9.00 Warm-up Moto3

ore 9.10-9.30 Warm-up Moto2

ore 9.40-10.00 Warm-up MotoGP

ore 11.00 GARA MOTO3

ore 12.20 GARA MOTO2

ore 14.00 GARA MOTOGP

Repliche su Sky Sport MotoGP:

Gara Moto3 ore 16.15, 20.00

Gara Moto2 ore 16.45

Gara MotoGP ore 17.15, 20.30, 23.15

Show premiazione ore 21.00

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Valerio Origo