LIVE MotoGP, GP Valencia 2018: warm-up in DIRETTA. Marquez domina sul bagnato, Rossi terzo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del warm up del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Sul bagnato del circuito Ricardo Tormo i piloti dovranno trovare la giusta messa a punto in vista della gara. Si preannuncia grande spettacolo con Marquez, Dovizioso, Rossi e gli altri pronti a darsi battaglia.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del warm up del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.40. Buon divertimento a tutti.













Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alle ore 14.00 con la gara.

10.01 CLASSIFICA DEI TEMPI DEL WARM-UP.

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 1:40.154 2 41 A. ESPARGARO +0.805 3 46 V. ROSSI +0.955 4 9 D. PETRUCCI +1.014 5 43 J. MILLER +1.029 6 4 A. DOVIZIOSO +1.419 7 21 F. MORBIDELLI +1.429 8 44 P. ESPARGARO +1.436 9 38 B. SMITH +1.641 10 29 A. IANNONE +1.655

10.00 Marquez ritocca ulteriormente il miglior tempo: 1:40.154. A. Espargarò a 0.805, Valentino Rossi buon terzo a 0.955. Dovizioso sesto a 1.4 secondi.

10.00 BANDIERA A SCACCHI.

09.58 Marquez al comando in 1:40.165 con 0.794 su A. Espargarò e 0.944 su Valentino Rossi che sta facendo bene.

09.57 Ultimi tre minuti del warm-up.

09.56 Ulteriore miglioramento di Rossi, secondo a 0.964.

09.54 Marquez è un martello! 1:40.165, ha un secondo di vantaggio su Petrucci e 1.2 su Valentino Rossi. Sul bagnato non c’è storia anche se il Dottore risponde bene. Dovizioso ottavo a 1.9 secondi.

09.52 Mancano otto minuti al termine, si corre sul bagnato.

09.50 Ulteriore miglioramento di Marquez che vola in 1:41.298, squillo di Petrucci che si porta a due decimi.

09.48 Marquez si porta subito al comando in 1:42.237, Miller secondo a tre decimi e Valentino Rossi quarto a mezzo secondo.

09.45 Valentino Rossi si trova bene in queste condizioni. Secondo a 0.282 da Miller, Dovizioso terzo a sei decimi.

09.43 Miglior tempo per Miller in 1:46.504, tre decimi meglio di Vinales. Rossi quarto a un secondo, Dovizioso ottavo a due secondi, Marquez si lancia adesso.

09.42 Andrea Iannone cade alla curva 12.

09.42 Entrano tutti in pista, moto ovviamente in configurazione da bagnato.

09.40 SEMAFORO VERDE. Inizia il warm-up della MotoGP.

09.38 Come sempre Marquez sarà il grande favorito ma attenzione a Dovizioso, Petrucci e Rossi in queste condizioni da bagnato. Ricordiamo che ieri il Campione del Mondo è caduto pesantemente.

09.34 Si gira sul bagnato, pioggia fitta al Ricardo Tormo.

09.32 Si inizia alle ore 09.40. I piloti avranno a disposizione 20 minuti per trovare l’ultima messa a punto in vista della gara.

