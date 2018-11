MotoGP, GP Valencia 2018: bandiera rossa causa pioggia! Valentino Rossi in lotta per la vittoria

Bandiera rossa esposta nel corso del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. La pioggia incessante caduta sul circuito Ricardo Tormo ha costretto i commissari a interrompere la gara nel corso del quattordicesimo giro sui 27 previsti: c’era troppa acqua in pista e la condizione era estremamente pericolosa per i piloti. In quel momento Valentino Rossi si trovava nel terzetto di testa con Alex Rins e Andrea Dovizioso: il Dottore aveva completato una rimonta furiosa dalla 16^ posizione e con un passo straordinario era riuscito a rientrare sul pilota della Suzuki partito a spron battuto e sul vicecampione del mondo.



Tantissime le cadute nel corso della gara: Marc Marquez, Maverick Vinales, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Aleix Espargarò, Jack Miller sono man mano scivolati. Se la corsa dovesse ripartire, verranno percorsi 14 giri e si ripartirà in griglia di partenza tenendo in considerazione la classifica al termine del tredicesimo giro (Rins, Dovizioso, Rossi, Pedrosa, Zarco, Nakagami, Bautista, P. Espargarò, Redding, Syahrin, Lorenzo, Bradl, Pirro, Abraham).













Foto: Valerio Origo