Moto2, GP Valencia 2018: Sam Lowes chiude al comando un warm-up bagnato, indietro gli italiani

Il warm-up del Gran Premio di Valencia della Moto2 ha visto asfalto bagnato (con la pioggia che è tornata a cadere in maniera pesante nel corso della sessione), tante scivolate innocue ed un ottimo Sam Lowes (KTM Swiss). Il britannico, infatti, si esalta nelle difficili condizioni sul circuito Ricardo Tormo e piazza il miglior tempo in 1:47.856, distanziando lo spagnolo Alex Marquez (Kalex EG 0,0 VDS) di 230 millesimi ed il sorprendente finlandese Niki Tuuli (Kalex Petronas) di 323. Quarta posizione per il portoghese Miguel Oliveira (KTM Red Bull Ajo) a 410, quinta per il francese Fabio Quartararo (Speed Up) a 553 ma conclude la sua mattinata nella ghiaia per colpa di una caduta, sesta per Simone Corsi (Kalex Tasca) a sette decimi, settima per Augusto Fernandez (Kalex Pons) a 711 millesimi, ottava per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) a 712, nona per il campione del mondo Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) a 850, mentre chiude la top ten lo spagnolo Jorge Navarro (KTM Federal Oil) a 949.

Gli altri italiani: 12esimo Mattia Pasini (Kalex Italtrans) a 1.169, 13esimo Lorenzo Baldassarri (Kalex Pons) a 1.173, 15esimo Luca Marini (Sky Racing VR46) aa 1.556, 19esimo Andrea Locatelli (Kalex Italtrans) a 1.929, 29esimo Tommaso Marcon (Speed Up) a 5.736, mentre non ha fatto registrare tempi Federico Fuligni (Kalex Tasca) che è subito finito nella ghiaia.

Come visto nel corso del warm-up, sarà un Gran Premio di Valencia della Moto2 (ore 12.20) assolutamente imprevedibile, con tanto equilibrio e, soprattutto, tanta pioggia prevista. Chi sarà in grado di guidare senza sbavature potrà aggiudicarsi l’ultima gara della stagione, ma le condizioni potrebbero rendere tutto più complicato, per tutti.

CLASSIFICA WARM-UP GP VALENCIA MOTO2

1 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 247.7 1’47.856

2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 252.4 1’48.086 0.230 / 0.230

3 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 251.0 1’48.179 0.323 / 0.093

4 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 252.7 1’48.266 0.410 / 0.087

5 20 Fabio QUARTARARO FRA HDR Heidrun – Speed Up Speed Up 249.4 1’48.409 0.553 / 0.143

6 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 254.1 1’48.559 0.703 / 0.150

7 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 249.6 1’48.567 0.711 / 0.008

8 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 253.7 1’48.568 0.712 / 0.001

9 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.2 1’48.706 0.850 / 0.138

10 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 250.6 1’48.805 0.949 / 0.099

11 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 250.2 1’48.857 1.001 / 0.052

12 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 256.9 1’49.025 1.169 / 0.168

13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 253.0 1’49.029 1.173 / 0.004

14 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 251.2 1’49.355 1.499 / 0.326

15 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 247.3 1’49.412 1.556 / 0.057

16 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 247.2 1’49.474 1.618 / 0.062

17 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 249.2 1’49.491 1.635 / 0.017

18 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 248.3 1’49.658 1.802 / 0.167

19 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 251.8 1’49.785 1.929 / 0.127

20 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 252.3 1’49.791 1.935 / 0.006

21 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 249.5 1’49.981 2.125 / 0.190

22 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 248.5 1’50.242 2.386 / 0.261

23 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 251.1 1’50.435 2.579 / 0.193

24 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 250.4 1’50.641 2.785 / 0.206

25 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 249.2 1’50.734 2.878 / 0.093

26 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 248.8 1’51.539 3.683 / 0.805

27 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team Kalex 243.7 1’52.023 4.167 / 0.484

28 3 Lukas TULOVIC GER Forward Racing Team Suter 249.4 1’52.029 4.173 / 0.006

29 70 Tommaso MARCON ITA HDR Heidrun – Speed Up Speed Up 248.2 1’53.592 5.736 / 1.563

30 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 246.1 1’54.937 7.081 / 1.345

21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex

