Moto2, GP Valencia 2018: risultati e classifiche prove libere 3. Xavi Vierge il più veloce sul bagnato davanti a Lowes e ad Oliveira. Indietro Bagnaia e Marini

Lo spagnolo Xavi Vierge è il migliore delle prove libere 3 del GP di Valencia (Spagna), ultima prova del Mondiale 2018 di Moto2. Sul tracciato Ricardo Tormo i piloti della media cilindrata si sono esibiti su asfalto asciutto/umido e di conseguenza le condizioni climatiche hanno inevitabilmente influenzato quanto visto. L’iberico della Kalex (Dynavolt Intact GP) ha ottenuto il crono di 1’47″297 precedendo il britannico Sam Lowes, in sella alla KTM (Swiss Innovative Investors), distanziato di 343 millesimi, e l’altra KTM del secondo della graduatoria generale, il portoghese Miguel Oliveira, a 0″437 dal vertice.

Una sessione, come detto, caratterizzata dalle variazioni di temperatura e da un tracciato che di passaggio in passaggio offriva un grip migliore. PL3, contrariamente alle aspettative, non così favorevole ai piloti italiani visto che il migliore della truppa del Bel Paese è stato Lorenzo Baldassarri, in sella alla Kalex (Pons HP40), che non è andato oltre il nono tempo a 0″653 dal leader. Una caduta anche per il “Balda” nell’ultimo tentativo, quando stava cercando di spingere ulteriormente ed essere posizionato meglio in graduatoria.

Indietro, invece, il campione del mondo 2018 Francesco Bagnaia. “Pecco“, per scelta o necessità, non ha rischiato più di tanto con questo asfalto ed ha chiuso in diciassettesima posizione (1’48″489), con un ritardo 1″192 dal vertice. Per il centauro dello SKY Racing Team VR46 una prestazione un po’ sottotono ma poi vedremo se questo riscontro sarà confermato nel corso delle qualifiche. A precedere Bagnaia troviamo Andrea Locatelli in tredicesima posizione sulla Kalex (Italtrans Racing Team), Simone Corsi 15° sulla Kalex (Tasca Racing Scuderia Moto2) e Mattia Pasini 16°, altro alfiere dell’Italtrans Racing Team. Più arretrato invece Luca Marini 24° dello SKY Racing Team VR46.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 GP VALENCIA 2018 – MOTO2

1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP KALEX 1’47.297 21 21 253.8

2 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 1’47.640 21 23 0.343 0.343 252.4

3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 1’47.734 13 21 0.437 0.094 256.2

4 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing KALEX 1’47.812 14 15 0.515 0.078 251.4

5 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing TECH 3 1’47.871 16 18 0.574 0.059 251.6

6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’47.923 22 22 0.626 0.052 255.9

7 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 1’47.927 21 22 0.630 0.004 252.3

8 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team KALEX 1’47.940 13 19 0.643 0.013 248.7

9 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 KALEX 1’47.950 21 21 0.653 0.010 253.5

10 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’48.059 18 19 0.762 0.109 256.1

11 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP KALEX 1’48.068 19 20 0.771 0.009 254.5

12 20 Fabio QUARTARARO FRA HDR Heidrun – Speed Up SPEED UP 1’48.076 21 21 0.779 0.008 253.7

13 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’48.374 9 19 1.077 0.298 253.8

14 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 KALEX 1’48.422 17 20 1.125 0.048 253.8

15 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1’48.479 18 19 1.182 0.057 251.8

16 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’48.480 16 17 1.183 0.001 254.7

17 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’48.489 7 18 1.192 0.009 255.0

18 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 1’48.530 10 21 1.233 0.041 253.0

19 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.584 17 21 1.287 0.054 257.9

20 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 1’48.589 12 20 1.292 0.005 253.4

21 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’48.956 18 20 1.659 0.367 252.4

22 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’49.044 9 20 1.747 0.088 254.2

23 14 Hector GARZO SPA Tech 3 Racing TECH 3 1’49.148 10 10 1.851 0.104 253.8

24 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’49.181 18 21 1.884 0.033 252.2

25 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 1’49.189 10 20 1.892 0.008 251.9

26 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’49.232 7 17 1.935 0.043 252.4

27 3 Lukas TULOVIC GER Forward Racing Team SUTER 1’49.394 21 21 2.097 0.162 251.0

28 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team KALEX 1’49.711 20 21 2.414 0.317 252.3

29 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 KALEX 1’50.044 9 18 2.747 0.333 249.2

30 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team KALEX 1’50.184 5 15 2.887 0.140 252.1

31 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team SUTER 1’50.737 14 15 3.440 0.553 247.7

32 70 Tommaso MARCON ITA HDR Heidrun – Speed Up SPEED UP 1’51.408 11 12 4.111 0.671 248.9

Fastest Lap: Lap: 21 Xavi VIERGE 1’47.297 134.3 Km/h













