Moto2, GP Malesia 2018: risultati qualifiche. Alex Marquez fa il vuoto e centra la pole su Marini e Quartararo. Bagnaia 6°, Oliveira 7°

Lo spagnolo Alex Marquez (Kalex EG 0,0 VDS) si sveglia dopo diverse settimane di torpore e domina, senza mezzi termini, le qualifiche di Sepang e centra pole position del Gran Premio della Malesia 2018 di Moto2. Il “fratellino” di Marc dopo aver fatto bottino pieno nelle prove libere, stampa ad inizio sessione il tempo di 2:05.629 e nessuno riesce ad avvicinarsi a tale prestazione. Nel finale, addirittura, Marquez finisce a terra in curva 1, ma il suo primato non è minimamente in discussione. Al secondo posto, infatti, troviamo Luca Marini (Sky Racing VR46) con un distacco di ben 488 millesimi, mentre la prima fila viene completata dal francese Fabio Quartararo (Speed Up) terzo a 666.

Quarta posizione per l’australiano Remy Gardner (Tech3) con un gap di 718 millesimi dalla vetta, quinta per Mattia Pasini (Kalex Italtrans) a 810, mentre chiude la seconda fila il leader della classifica generale Francesco Bagnaia (Sky Racing VR46) che si ferma a 920 dalla vetta. Il pilota torinese è ad un passo dal suo primo titolo iridato in carriera, potendo vantare 36 lunghezze sul più immediato inseguitore, il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) che scatterà dalla settima casella della griglia con 988 millesimi da Marquez. Ottava posizione per lo spagnolo Xavi Vierge (Kalex Dynavolt) a 1.058, nona per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) a 1.112, mentre è decimo il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Dynavolt) a 1.113.

Gli altri italiani: Lorenzo Baldassarri (Kalex Pons) non va oltre la 13esima posizione a 1.335 dalla vetta, mentre è 15esimo Andrea Locatelli (Kalex Italtrans) a 1.457. Solamente 22esimo Simone Corsi (Kalex Tasca) a 1.865, mentre è 31esimo e penultimo Federico Fuligni (Kalex Tasca) con un ritardo di ben 4.313.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP MALESIA 2018 MOTO2

1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 267.2 2’05.629

2 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 267.9 2’06.117 0.488 / 0.488

3 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors – Speed Up Speed Up 266.7 2’06.295 0.666 / 0.178

4 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 265.2 2’06.347 0.718 / 0.052

5 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 266.4 2’06.439 0.810 / 0.092

6 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 265.8 2’06.549 0.920 / 0.110

7 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 265.8 2’06.617 0.988 / 0.068

8 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 266.7 2’06.687 1.058 / 0.070

9 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 269.3 2’06.741 1.112 / 0.054

10 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 269.5 2’06.742 1.113 / 0.001

11 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 265.1 2’06.878 1.249 / 0.136

12 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 268.0 2’06.901 1.272 / 0.023

13 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 265.9 2’06.964 1.335 / 0.063

14 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 265.0 2’07.041 1.412 / 0.077

15 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 267.0 2’07.086 1.457 / 0.045

16 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 270.6 2’07.220 1.591 / 0.134

17 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 268.2 2’07.243 1.614 / 0.023

18 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 268.1 2’07.251 1.622 / 0.008

19 57 Edgar PONS SPA MB Conveyors – Speed Up Speed Up 264.7 2’07.251 1.622

20 2 Jesko RAFFIN SWI SAG Team Kalex 264.7 2’07.365 1.736 / 0.114

21 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 262.5 2’07.379 1.750 / 0.014

22 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 265.2 2’07.494 1.865 / 0.115

23 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 262.4 2’07.516 1.887 / 0.022

24 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 263.6 2’07.566 1.937 / 0.050

25 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 265.9 2’07.683 2.054 / 0.117

26 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 262.5 2’08.425 2.796 / 0.742

27 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 265.4 2’08.500 2.871 / 0.075

28 30 Dimas EKKY PRATAMA INA Tech 3 Racing Tech 3 260.7 2’08.769 3.140 / 0.269

29 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 265.2 2’08.989 3.360 / 0.220

30 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 264.1 2’09.524 3.895 / 0.535

31 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 261.9 2’09.942 4.313 / 0.418

32 50 Rafid Topan SUCIPTO INA Forward Racing Team Suter 259.9 2’10.553 4.924 / 0.611

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Valerio Origo