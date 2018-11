Moto2, Francesco Bagnaia correrà in MotoGP nel 2019. Un pilota di talento pronto a prendere per mano la Ducati

Francesco Bagnaia ha conquistato il titolo mondiale della Moto2. Al 21enne piemontese è bastato un terzo posto nel GP della Malesia per aggiudicarsi il primo titolo della carriera con una gara d’anticipo. Un anno dopo Franco Morbidelli è dunque ancora l’Italia a festeggiare nella cilindrata intermedia del Motomondiale.

Impressionante il salto di qualità compiuto da Bagnaia nel 2018. Dopo un buon passato in Moto3, dove vinse due gare e chiuse al quarto posto il Campionato 2016 con la Mahindra, il nativo di Torino visse una positiva stagione da rookie in Moto2 nel 2017, collezionando quattro podi e la quinta piazza nella classifica finale. Prima di quest’anno, dunque, non aveva mai trionfato nella classe di mezzo.

L’annata in corso ha consacrato definitivamente un pilota di talento che, con il tempo, è cresciuto esponenzialmente nella costanza di rendimento e, soprattutto, nella gestione tattica della gara. Lo testimoniano le 8 vittorie stagionali, ma anche tutti i Gran Premi terminati in zona punti, senza neppure una scivolata.

Bagnaia saluta così la Moto2 da campione del mondo e, dal 2019, inizierà la grande avventura in MotoGP. Il centauro italiano approderà alla Pramac, team satellite della Ducati, dove prenderà il posto di Danilo Petrucci (che a sua volta affiancherà Andrea Dovizioso nella squadra ufficiale). La grande sfida comincia proprio ora. Negli ultimi anni tanti piloti, ad eccezione del francese Johann Zarco, hanno faticato a conquistarsi un ruolo da protagonisti nella classe regina dopo aver ben figurato nella cilindrata inferiore. Lo stesso Franco Morbidelli ha vissuto un Campionato di apprendistato, accontentandosi di racimolare qualche punticino in ogni gara. Bagnaia ha dimostrato di saper imparare in fretta. Con ogni probabilità avrà a disposizione una Ducati 2018, dunque una moto assolutamente competitiva, che potrebbe anche consentirgli qualche exploit. Riuscisse a mettersi in mostra, non è escluso che possano poi spalancarsi, in un futuro neanche tanto remoto, le porte del team ufficiale della scuderia di Borgo Panigale.

Foto: Valerio Origo