Montepremi Maratona New York 2018: quanti soldi guadagnano i vincitori? Tutte le cifre

Succulento montepremi alla Maratona di New York 2018 che si corre oggi domenica 4 novembre. I top runenrs si sfideranno per la vittoria lungo le strade della Grande Mela, si preannuncia grande spettacolo e una battaglia emozionante tra alcuni dei migliori atleti in circolazione a caccia della gloria che porta un successo nella metropoli statunitense. Ne vedremo davvero delle belle dal Ponte di Verrazzano a Central Park, gli interpreti della 42 km hanno già studiato la propria tattica da seguire percorrendo i cinque quartieri della città che ha legato il proprio nome in maniera indelebile a questo evento.

I favoriti della vigilia sono Kamworor tra gli uomini e Keitany al femminile, purtroppo non ci saranno italiani nelle posizioni di vertice visto che Sara Dossena ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico dell’ultimo minuto. Dunque non si correrà esclusivamente per la gloria e per il palmares ma anche per delle cifre relativamente importanti e che sicuramente faranno comodo a chi salirà sul podio della Maratona di New York. I due vincitori guadagneranno infatti 100mila dollari (circa 88mila euro). Ci saranno però premi anche per i migliori piazzati: i secondi si dovranno accontentare di 60mila dollari (circa 53mila euro) mentre i terzi vedranno salire il proprio conto in banca di 40mila dollari (circa 35mila euro). Sono previsti premi fino al decimo classificato in quest’ordine: 25mila, 15mila, 10mila, 7500, 5000, 2500, 2000 dollari. Di seguito il montepremi dettagliato della Maratona di New York 2018.

MONTEPREMI MARATONA NEW YORK 2018:

Primo classificato: 100mila dollari (circa 88mila euro)

Secondo classificato: 60mila dollari (circa 53mila euro)

Terzo classificato: 40mila dollari (circa 35mila euro)

Quarto classificato: 25mila dollari (circa 22mila euro)

Quinto classificato: 15mila dollari (circa 13mila euro)

Sesto classificato: 10mila dollari (circa 8800 euro)

Settimo classificato: 7500 dollari (circa 6600 euro)

Ottavo classificato: 5000 dollari (circa 4400 euro)

Nono classificato: 2500 dollari (circa 2200 euro)

Decimo classificato: 2000 dollari (circa 1750 euro)













