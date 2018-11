Maratona New York 2018: Italia senza top runner dopo il ritiro di Dossena, ma c’era Meucci! Marinelli miglior azzurro

L’Italia purtroppo non ha potuto schierare alcun top runner alla Maratona di New York 2018 che si è corsa ieri per le strade della Grande Mela. Puntavamo tanto su Sara Dossena ma purtroppo la bergamasca, sesta lo scorso anno all’esordio assoluto sulla distanza, ha dovuto alzare bandiera bianca a 48 ore dall’evento a causa di un problema fisico che l’affliggeva da una decina di giorni. La quasi 34enne non ha potuto così prendere il via dal Ponte di Verrazzano insieme a tutte le altre big che hanno sfidato la scatenata Mary Keitany e non ci sono stati nostri connazionali nelle posizioni di vertice.

Il nostro Paese era il più rappresentato tra quelli stranieri (oltre 3100 partecipanti, il numero esatto di quelli arrivati al traguardo verrà svelato solo nel corso della giornata odierna), il nostro contingente ha ampiamente battuto quelli di Francia, Gran Bretagna, Germania e già questo è motivo di orgoglio dato che stiamo parlando della 42 km più importante e prestigiosa dell’intero calendario internazionale, quella universalmente riconosciuta come la Maratona simbolo e dal fascino inconfondibile.

Andando a spulciare le classifiche dei top 100 spicca il nome di Daniele Meucci! Il toscano, che non aveva potuto difendere il titolo europeo a Berlino a causa di qualche problema fisico, si è presentato in sordina nella metropoli statunitense dopo aver seguito da vicino la preparazione di un gruppo di amatori: senza particolari pretese ha concluso in 51esima posizione col tempo di 2h29:38, a poco più di un minuto dal migliore italiano al traguardo (Cristian Marinelli, 41esimo in 2h28:35). Tra i migliori anche Massi Milani (47esimo in 2h28:55), Stefano Ghenda (80esimo in 2h34:44) e Giuseppe Del Priore (93esimo in 2h36:03) mentre soltanto una donna ha concluso tra le prime cento ed è stata Giulia Sommi, 40esima in 2h54:19. I nomi di questi atleti non diranno molto al grande pubblico ma a loro va un grandissimo plauso per avere portato a termine con un ottimo risultato una delle Maratone più complicate per quanto riguarda il percorso e per essersi fatti onore tra 50000 runners che hanno animato ancora una volta la mitica New York.













