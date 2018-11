VIDEO Maratona New York 2018, gli highlights della gara: vittoria in volata per Desisa, dominio Keitany

Lelisa Desisa ha vinto la Maratona di New York 2018, una delle più belle degli ultimi anni che si è decisa soltanto nel finale a Central Park. L’etiope, che al quarantesimo chilometro aveva lasciato il favorito Kamworor sul posto, ha dovuto fare i conti con il fulmineo rientro di Kitata che ha lo ha riacciuffato negli ultimi 300 metri ma poi il vincitore ha avuto la forza per piazzare un’ultima stoccata e risolvere la contesa in suo favore. Al femminile, invece, dominio totale di Mary Keitany che ha fatto la differenza dopo il ponte del Queens. Di seguito il VIDEO con gli highlights della Maratona di New York 2018.

Kamworor and Desisa were fighting for the lead at mile 25, but Desisa kicked through. pic.twitter.com/xr3ZJXhSzy — TCS New York City Marathon (@nycmarathon) November 4, 2018

The 2018 #TCSNYCMarathon Champion: Lelisa Desisa! pic.twitter.com/aH5H4VbXZe — TCS New York City Marathon (@nycmarathon) November 4, 2018

MARATONA FEMMINILE: IL DOMINIO DI MARY KEITANY

That’s 4 #TCSNYCMarathon wins for Keitany! 🥇🥇🥇🥇 pic.twitter.com/EWQJcc8Yyb — TCS New York City Marathon (@nycmarathon) November 4, 2018

And just like that, it’s a one woman race. #TCSNYCMarathon pic.twitter.com/7sDYOLY4Bf — TCS New York City Marathon (@nycmarathon) November 4, 2018

The lead pack of the Elite Women are FLYING! pic.twitter.com/0yJWJUiPkU — TCS New York City Marathon (@nycmarathon) November 4, 2018













Foto: Lapresse