Maratona New York 2018: Lelisa Desisa batte Kitata e Kamworor nel finale, gara spettacolare

Abbiamo assistito a una delle Maratone di New York più belle degli ultimi anni, gli uomini hanno dato vita a una gara agonisticamente eccezionale e ricca di colpi di scena dove il pathos non è mai mancato. Nella Grande Mela i migliori runners del mondo si sono dati battaglia in una 42 km ad altissima intensità e ha trionfato a sorpresa Lelisa Desisa, 28enne etiope che aveva già vinto due volte a Boston (2013 e 2015) e che era già stato due volte terzo in questa gara (anche l’anno scorso) ma che in questa circostanza non sembrava godere di una forma eccezionale e invece ha fatto saltare il banco. L’africano ha chiuso con l’interessantissimo tempo di 2h05:58 considerando il durissimo tracciato proposto nella metropoli statunitense, infarcito di saliscendi che mettono sempre a dura prova tutti i podisti.

Desisa, che vanta nel suo palmares anche l’argento ai Mondiali 2013, ha risolto la gara all’interno di Central Park. All’altezza del quarantesimo chilometro era rimasto solo con il grande favorito Geoffrey Kamworor, vincitrice dodici mesi fa e che inseguiva uno storico bis. Il 25enne keniano ha clamorosamente ceduto all’interno dell’ultimo chilometro, Desisa sembrava allora involarsi verso un successo tranquillo ma all’improvviso da dietro è venuto su fortissimo Shura Kitata, etiope già secondo a Londra che aveva fatto corsa di testa nella prima parte ma che poi si era staccato nei pressi del 35° chilometro salvo poi ritrovare le energie per un micidiale rush finale: ha ripreso Desisa a 300 metri dal traguardo ma il vincitore ha avuto ancora la forza per piazzare la stoccata finale e festeggiare il successo più bello della carriera appena davanti a Kitata e Kamworor.

CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE













stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse