Mondiali scacchi 2018: il montepremi. Quanti soldi guadagnano Carlsen e Caruana? Cifre milionarie

A Londra si stanno disputando i Mondiali di scacchi 2018, il duello tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana è soltanto alle battute iniziali e dopo le prime due partite la situazione è di totale parità (1 a 1, due patte). L’appassionante confronto tra il fenomeno norvegese e il fuoriclasse italoamericano sta catturando l’attenzione non solo dei grandi esperti di questo sport e affascina anche amatori e novizi della scacchiera. La sfida tra i migliori due giocatori del ranking FIDE infiammerà la capitale britannica fino al 28 novembre (se si dovesse arrivare al giorno degli spareggi) e anche il montepremi del torneo è davvero molto interessante. Quanti soldi guadagnano Carlsen e Caruana per disputare i Mondiali di scacchi 2018? Ricordiamo che Carlsen e Caruana possono contare anche su sponsor personali, il loro stipendio non dipende esclusivamente dal montepremi messo in palio dagli organizzatori della rassegna iridata.

MONTEPREMI MONDIALE SCACCHI 2018: QUANTI SOLDI GUADAGNANO CARLSEN E CARUANA?

Il montepremi complessivo è di circa un milione di euro che verrà diviso in questo modo: 60% al vincitore e 40% al perdente, la distribuzione cambierà se il successo arriverà agli spareggi (cioè dopo le dodici partite previste) perché in quel caso il Campione del Mondo intascherà il 55% della posta in palio.













