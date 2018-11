Mondiale scacchi 2018, Carlsen-Caruana: spareggi pirotecnici. Modalità rapida, lampo e Armageddon: il regolamento e il programma

Il Mondiale di scacchi 2018 sarà deciso tramite gli spareggi in programma mercoledì 28 novembre (a partire dalle ore 16.00). A Londra conosceremo chi sarà il Campione tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana: il norvegese difende il titolo che detiene dal 2013 e per la seconda volta cercherà di confermarsi sul trono proprio tramite i tie-breaking, lo statunitense va a caccia dell’impresa per conquistare la corona per la prima volta in carriera.



Si preannuncia grandissimo spettacolo nella capitale britannica, si sfidano i migliori due giocatori del ranking FIDE dopo che hanno pareggiato le prime 12 partite giocate in modalità classica: oggi, però, non ci sarà più appello, o si vince o si torna a casa a mani vuote. Conosciamo nel dettagliato il regolamento degli spareggi del Mondiale, il programma dettagliato e anche il montepremi in palio per questa sfida pirotecnica che ci sta appassionando da ormai tre settimane.

COME FUNZIONANO GLI SPAREGGI? IL REGOLAMENTO DEL MONDIALE

PRIMA FASE DI SPAREGGIO – Si disputano quattro partite in modalità rapida (25’+10”), ogni giocatore avrà il vantaggio del bianco in due circostanze. Vincerà il Mondiale chi avrà ottenuto il maggior numero di vittorie nell’arco dei quattro incontri. La modalità rapida prevede che ogni giocatore abbia a disposizione 25 minuti complessivi, con 10 secondi di aggiunta per ogni mossa. Nel caso di ulteriore parità al termine delle quattro partite si procederà con la seconda fase di spareggio.

SECONDA FASE DI SPAREGGIO – Si disputa una coppia di partite in modalità lampo (5’+3”), un giocatore disputa un incontro col nero e uno col bianco. Vince il Mondiale chi ottiene il maggior numero di vittorie nell’arco dei due incontri. La modalità lampo prevede che ogni giocatore abbia a disposizione 5 minuti complessivi, con 3 secondi di aggiunta per ogni mossa. Nel caso di ulteriore parità al termine della prima coppia di partite, si procederà con un’ulteriore coppia di partite nella stessa modalità: questa procedura può essere ripetuta cinque volte. In caso di ulteriore parità al termine di cinque coppie di partite in modalità lampo, allora si procederà con l’ultima fase di spareggio.

TERZA FASE DI SPAREGGIO: L’ARMAGEDDON – La partita finale. Il giocatore con il bianco avrà a disposizione 5 minuti per muovere, il giocatore col nero ne avrà solo 4: non ci sono incrementi di tempo fino alla mossa 60, poi 3 secondi per mossa. Il bianco vince il Mondiale solo se conquista la partita, il nero si laurea Campione del Mondo con vittoria o pareggio.

SPAREGGI MONDIALE SCACCHI 2018: QUANDO SI GIOCA E COME SEGUIRE L’INCONTRO IN DIRETTA TV

Spareggi: mercoledì 28 novembre, alle ore 16.00

Le partite saranno in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MONTEPREMI MONDIALE SCACCHI 2018: QUANTI SOLDI GUADAGNANO I GIOCATORI?

Il montepremi complessivo è di un milione di euro che verrà suddiviso in questa maniera: 55% al vincitore (550mila euro), 45% al perdente (450mila euro). La distribuzione era di 60-40 se si fosse chiuso prima degli spareggi.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Berke / Shutterstock