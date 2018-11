Calcio a 5, Supercoppa Italiana 2018: Acqua&Sapone-Napoli. Programma, orario e tv

L’attesa Supercoppa Italiana 2018 di calcio a 5 tra Acqua&Sapone Unigross e Lollo Caffè Napoli è prossima ad andare in scena venerdì 30 novembre. Originariamente la data era quella del 1° ma il doppio impegno amichevole della Nazionale italiana di futsal di Roberto Menichelli a Minsk contro la Bielorussia ha portato ad un cambiamento del programma iniziale. Infatti il match si disputerà questo venerdì alle ore 20.30 preso il Pala Santa Filomena di Chieti per consentire alle due compagini di schierare gli uomini migliori per un match così importante.

Le due formazioni, dunque, si sono già affrontate nel match valido per il sesto turno del campionato a Napoli, con vittoria dei campani (3-1). Di sicuro la squadra allenata da Tino Perez vorrà riscattarsi e godrà del vantaggio di disputare l’incontro di Supercoppa tra le mura amiche, rendendo ancor più ardua l’impresa ai partenopei.

Di seguito il programma della Supercoppa Italiana 2018 di calcio a 5 la cui copertura televisiva sarà garantita da Sportitalia.

Venerdì 30 novembre

ore 20.30 Acqua&Sapone-Napoli – Supercoppa Italiana calcio a 5













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: A_Lesik / Shutterstock.com