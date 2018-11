Juventus-Valencia in tv, a che ora comincia stasera e su che canale vederla. C’è la diretta streaming

Stasera (ore 21.00) si giocherà Juventus-Valencia, match valido per la quinta giornata della Champions League 2018 di calcio. Allo Stadium andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del gruppo H: i bianconeri comandano il girone con 9 punti, gli spagnoli sono terzi attardati di quattro lunghezze (in mezzo il Manchester United a quota 7).

I Campioni d’Italia hanno bisogno di un punto per conquistare la matematica qualificazione agli ottavi di finale ma puntano alla vittoria per riscattare la sconfitta subita tre settimane fa contro la squadra di Josè Mourinho, gli iberici invece vogliono il colpaccio in trasferta per continuare a inseguire un difficile passaggio del turno. Si preannuncia grande spettacolo di fronte ai 40mila spettatori pronti a sostenere i ragazzi di Massimiliano Allegri che stanno marciando a mille in campionato (dodici vittorie e un pareggio in tredici incontri disputati).



Cristiano Ronaldo e compagni non vogliono sicuramente fermarsi e puntano a un successo rotondo per chiudere i conti con anticipo e vivere con più serenità l’ultimo incontro del girone contro lo Young Boys. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Valencia, match di stasera valido per la Champions League 2018-2019.

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE:

21.00 Juventus-Valencia

JUVENTUS-VALENCIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: JAnton_Ivanov / Shutterstock.com