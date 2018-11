Maratona New York 2018, quanti italiani parteciperanno? Tutti i protagonisti azzurri nella Grande Mela

Saranno ben 3177 gli italiani presenti alla Maratona di New York 2018, un contingente ancora maggiore rispetto alle 3000 unità della passata edizione. La 42 km più prestigiosa e importante del mondo si conferma come una delle più partecipate da parte dei nostri connazionali che vogliono essere assoluti protagonisti sulle strade della Grande Mela, l’evento in programma domenica 4 novembre si preannuncia altamente spettacolare e avvincente con diverse stelle pronte per darsi battaglia e oltre 50000 runners che si schiereranno sul Ponte di Verrazzano (divisi in quattro onde in base ai propri personali) con l’obiettivo di arrivare a Central Park nel minor tempo possibile. L’Italia è la seconda Nazione più rappresentata dopo ovviamente gli Stati Uniti, mentre Francia e Gran Bretagna sono ampiamente alle nostre spalle e sono le uniche a superare quota 2000 podisti.

La nostra unica top runner sarà Sara Dossena che, dopo il sesto posto della passata stagione, spera di fare saltare il banco e punta a un traguardo di assoluto prestigio. La quasi 34enne bergamasca, alla seconda partecipazione consecutiva, si è ormai dedicata a tempo pieno alla Maratona dopo un passato nel triathlon e ha tutte le carte in regola per esprimersi su ottimi livelli come ha già dimostrato durante gli ultimi Europei di Berlino dove è stata tra le protagoniste almeno per la prima parte della gara. Il durissimo tracciato di New York sembra essere perfetto per le caratteristiche di questa atleta che si distingue per la caparbietà e per la capacità di gestire lo sforzo, correre sotto le 2h30′ si è dimostrato un obiettivo alla sua portata e speriamo che anche questa volta riesca a emozionarci rimanendo a lungo nelle posizioni di vertici come è riuscita a fare dodici mesi fa.

Al maschile non abbiamo invece dei top runners che si presenteranno al via per puntare alle posizioni di vertice. Il nostro migliore rappresentante sembra essere Alberto Mosca che lo scorso anno chiuse in 2h27:07 ma che vanta anche un personale di 2h25:39. Attenzione a Cristian Marinelli che a Rimini 2017 corse in 2h26:05 e non va assolutamente dimenticato il mitico Piergiorgio Conti che correrà la sua 16esima Maratona di New York!

PROGRAMMA, ORARI E TV DELLA MARATONA DI NEW YORK 2018













stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:Eduard Moldoveanu / Shutterstock.com