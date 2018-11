Maratona New York 2018, Sara Dossena in dubbio: fastidi all’adduttore destro

Sara Dossena è l’unica top runner italiana iscritta alla Maratona di New York 2018 ma a questo punto la presenza della bergamasca è in dubbio. Dopo il sesto posto dello scorso anno, al debutto assoluto nella 42 km della Grande Mela dopo un passato nel triathlon, la 34enne nutre grandi ambizioni per questo prestigioso appuntamento in programma domenica 4 novembre ma le sue condizioni fisiche non sembrano essere delle migliori e soltanto nelle prossime ore scioglierà le riserva sulla sua presenza al via sul Ponte di Verrazzano.

L’azzurra, infatti, ha avvertito un fastidio all’adduttore della gamba destra durante i Campionati Italiani di mezza maratona disputati dieci giorni fa in cui è arrivata seconda alle spalle di Valeria Straneo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Sara Dossena si è sottoposta ad alcuni esami di accertamento presso il centro medico della Juventus dove però non le è stata diagnosticata nessuna lesione. Il fastidio persiste anche nel camminare e dunque ci sono molti dubbi sull’effettiva possibilità di essere competitiva nella Maratona di New York. Ad ogni modo l’atleta è volata ugualmente verso la metropoli statunitense e, dopo quattro giorni di riposo, oggi si testerà a Central Park (sede di arrivo della 42 km) per capire le sue reali condizioni e decidere se partire oppure rinunciare.













Foto: Pier Colombo