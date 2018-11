Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: Giulia Rizzi pronta al definitivo decollo nella spada

Nella nuova stagione di Coppa del Mondo di scherma Giulia Rizzi punterà a fare il definitivo salto di qualità nella spada. La 29enne friulana, dopo i tanti piazzamenti di rilievo nell’ultimo biennio, sembra ora pronta a compiere quel passo in avanti decisivo per potere raggiungere i vertici a livello internazionale.

Rizzi è un’atleta che aveva dimostrato fin da giovanissima il proprio talento, visto che nel 2009 riuscì già a salire sul podio in Coppa del Mondo a Florina. Negli anni successivi il rendimento è stato però molto discontinuo e per ritrovarla sul podio dobbiamo passare al 2016, quando chiuse al secondo posto a Legnano.

Nell’ultima stagione Rizzi si è messa in luce con ottime prestazioni. Infatti la friulana ha chiuso più volte ai piedi del podio sia in Coppa del Mondo che ai Grand Prix, oltre che dare un contributo importante nelle gare a squadre. Risultati che le hanno permesso di avvicinare la top 10 del ranking mondiale, in cui si trova attualmente in 12ma posizione.

Ora Rizzi dovrà però ritrovare l’acuto e riuscire a reggere la pressione nei momenti chiave dei tornei. L’azzurra possiede infatti sia l’esperienza che le qualità per ritrovare il podio, ma dovrà ora acquisire quel qualcosa in più dal punto di vista mentale che serve per battere le migliori e poter diventare grande protagonista della scherma azzurra.













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bizzi Federscherma