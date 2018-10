Maratona New York 2018: programma, orari e tv. La data e il calendario completo

Domenica 4 novembre si correrà la Maratona di New York 2018, la più prestigiosa e importante 42 km al mondo, un vero e proprio simbolo internazionale di questa specialità. Come ogni prima domenica del mese di novembre, ci aspetterà un grande spettacolo nella Grande Mela dove la consueta marea di podisti sarà pronta per vivere una giornata indimenticabile e che porteranno nel cuore per sempre. Ovviamente, oltre allo spettacolo del fiume di runners che assieperà il percorso, ci sarà la consueta gara per i protagonisti che si daranno battaglia per la conquista della vittoria di lusso che riempire il palmares.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Maratona New York 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 4 NOVEMBRE:

15.20 Partenza Maratona femminile (professioniste)

15.50 Partenza Maratona maschile (professionisti)

MARATONA NEW YORK 2018: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport e diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













