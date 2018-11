Maratona New York 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Domani, domenica 4 novembre, si correrà la Maratona di New York 2018. Oltre 50000 corridori sono pronti ad inondare le strade della Grande Mela per cimentarsi nella più celebre e prestigiosa 42 km del mondo. Accanto alle migliaia di runners e appassionati, si svolgerà la competizione vera e propria con i grandi protagonisti dell’atletica mondiale che si contenderanno la vittoria.

La Maratona di New York sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, dalle 15.10 alle 18, e su Eurosport, dalle 15.15 alle 18.15. L’evento sarà visibile anche in streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport seguirà la corsa con la DIRETTA LIVE testuale per non perdersi nemmeno un momento della più grande corsa podistica del pianeta. Di seguito il programma completo.

DOMENICA 4 NOVEMBRE

15.20 partenza Maratona femminile (professioniste)

15.50 partenza Maratona maschile (professionisti)

16.15 partenza seconda onda (amatori)

16.40 partenza terza onda (amatori)

17.00 partenza quarta onda (amatori)

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport













