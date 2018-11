Maratona New York 2018: i favoriti della gara maschile. Kamworor per il bis, Tola e Desisa per l’impresa

La Maratona di New York 2018 si correrà domenica 4 novembre, si preannuncia grande spettacolo sulle strade della Grande Mela dove alcuni dei migliori runners del mondo si sfideranno in quella che è la 42 km più prestigiosa e importante dell’intero calendario internazionale. Oltre 50000 podisti al via sul ponte di Verrazzano ma soltanto alcuni top runners potranno puntare al successo che cambia la carriera. Sono diversi i favoriti della prova maschile e che si snoderà per i 5 quartieri di New York su un percorso particolarmente impegnativo e ricco di diversi saliscendi che metteranno a dura prova tutti i pretendenti al successo.

Al via ci sarà anche Geoffrey Kamworor che lo scorso anno riuscì a imporsi in maniera quasi inattesa, facendo la differenza nell’ultima parte del tracciato. Forte di un personale di 2h06:12 (a Berlino 2012, lo scorso anno corse in 2h10:53), il keniano andrà a caccia di un bis da leggenda ma la concorrenza sarà davvero spietata perché ci saranno altri big desiderosi di tagliare per primi la linea del traguardo posta a Central Park.

Spiccano su tutti i temibili etiopi guidati da Tamirat Tola, bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 sui 10000 metri e argento iridato nel 2017 nella Maratona, capace di un personale di 2h04:06 (a Dubai 2017). Da tenere in forte considerazione anche Lelisa Desisa, argento ai Mondiali 2013 e con un personale di 2h04:45 (Dubai 2013), già capace di imporsi a Boston nel 2013 e nel 2015, due volte terzo a New York (2015 e 2017) ma anche secondo quattro anni fa: questa sarà la volta buona per alzare le braccia al cielo?

Molto atteso anche l’altro etiope Shura Kitata perché ha corso in 2h04:49 a Londra pochi mesi fa ed è stato capace di vincere a Roma lo scorso anno. Tra i papabili per il successo anche il 26enne keniano Daniel Wanjiru (ha già vinto ad Amsterdam e Londra), il 24enne keniano Festus Talam e Alphonce Simbu, bronzo agli ultimi Mondiali. La pattuglia a stelle e strisce non sembra poter dire molto (i migliori sono Abdi Abdirahman, Jared Ward e Shadrack Biwott), l’Europa si affiderà al britannico Chris Thompson che può puntare a una top 10 e attenzione al 43enne Bernard Lagat che, dopo un glorioso passato in pista, si cimenta con la Maratona.













