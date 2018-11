Maratona New York 2018: le favorite della gara femminile. Keitany per il tris, Flanagan per l’impresa

La Maratona di New York 2018 si correrà domenica 4 novembre, si preannuncia grande spettacolo sulle strade della Grande Mela dove alcune delle migliori runners del mondo si sfideranno in quella che è la 42 km più prestigiosa e importante dell’intero calendario internazionale. Oltre 50000 podisti al via sul ponte di Verrazzano ma soltanto alcune big potranno puntare al successo che cambia la carriera.

Mary Keitany è la favorita indiscussa della prova femminile. La 36enne keniana, che ha già trionfato nella Grande Mela nel 2015 e nel 2016, si presenta con l’obiettivo di mettere il terzo sigillo ed entrare nella storia dove ha già un posto grazie al record mondiale siglato lo scorso anno (2h17:01 in gara esclusivamente femminile a Londra). L’africana vuole riscattare il secondo posto del 2017 quando a sorpresa venne sconfitta da Shalane Flanagan, sublime statunitense che si presenterà ai nastri di partenza nel tentativo di realizzare una nuova impresa.

Purtroppo la nostra Sara Dossena ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico dell’ultimo minuto e non potrà cercare di migliorare il sesto posto della passata edizione. Ci sono tante altre pretendenti al successo come ad esempio la statunitense Molly Huddle (2h28:13 dodici mesi fa, sarà alla seconda 42 km della carriera) ma anche l’altra americana Desiree Linden che quest’anno ha trionfato a sorpresa a Boston con un rilevante 2h22:38. Non poteva mancare Vivian Cheruiyot, Campionessa Olimpica di Rio 2016 sui 5000 metri e che cercherà di dimostrare il suo livello anche su questa distanza che correrà soltanto per la quarta volta (ma ha vinto a Londra). A completare il parterre delle favorite saranno le etiopi Mamitu Daska (terza nel 2017), Netsanet Gudeta (iridata della mezza) e Rahma Tusa (due volte prima a Roma).

CLICCA QUI PER I FAVORITI DELLA GARA MASCHILE













stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alan Kean / Shutterstock.com