Maratona di Torino 2018: attesa per Sara Brogiato all’esordio sui 42 km

Domenica 4 novembre si svolgerà la 32^ edizione della Maratona di Torino. I corridori affronteranno un percorso suggestivo con partenza e arrivo nel centro storico della città. Lo start, previsto alle 9.30, sarà in Piazza San Carlo, mentre il traguardo si troverà in Piazza Castello, come da tradizione.

Le previsioni meteorologiche non sono delle migliori: una leggera pioggia dovrebbe accompagnare gli atleti per tutta la durata della corsa. Complice la concomitanza con la Maratona di New York non saranno molti i grandi nomi al via. La più attesa è sicuramente Sara Brogiato, 28enne torinese campionessa italiana di mezza maratona nel 2017 all’esordio assoluto in una 42 km.

Il percorso sarà come di consueto prevalentemente pianeggiante, perfetto per coloro che mirano ad ottenere il loro personale, come suggerisce l’ormai celebre hashtag #torinoisfaster. La prima parte si snoderà lungo la sponda sinistra del Po fino a Ponte Balbis (5 km), dove i corridori attraverseranno il fiume e procederanno verso il comune di Moncalieri (10 km). Da qui, attraversando il centro abitato di Nichelino, raggiungeranno un breve e suggestivo anello intorno alla Palazzina di caccia di Stupinigi (16-20 km). Gli atleti procederanno quindi verso il comune di Beinasco per rientrare in città attraverso il quartiere Mirafiori (25km). L’ultima parte della corsa attraverserà quindi le strade del centro di Torino fino al consueto arrivo in Piazza Castello. È previsto un montepremi da 2000 euro per i vincitori della gara maschile e femminile. Il tempo limite entro cui concludere la corsa è di 5 ore e 30 minuti.

Parallelamente alla Maratona di Torino 2018 nella giornata di domenica si svolgeranno anche La30 Km, la Torino City Run is pink di 8 km e la Maratona di Torino Junior, novità assoluta di questa edizione riservata ai più piccoli con giochi e momenti di svago dedicati.

Foto: Sara Brogiato Facebook