eSports, Super Smash Bros: presentati tutti i personaggi

Ieri è stato pubblicato l’ultimo Super Smash Bros. Ultimate Direct prima dell’uscita ufficiale del gioco (vi riportiamo il video in fondo all’articolo). In questo lunghissimo filmato, vengono presentate molte novità all’interno del titolo, e noi cercheremo di raccontarvi al meglio le principali!

Super Smash Bros. Ultimate Direct: 74 personaggi giocabili!

Innanzitutto, dobbiamo dirvi che Ken (Street Fighter) e Incineroar (Pokémon) sono stati annunciati ufficialmente. Il primo ha mosse simili a Ryu, ma è leggermente più veloce e possiede un hadoken diverso. Il secondo invece, utilizza mosse di wrestling e la sua mossa finale è Iperschianto delle Tenebre X! Inoltre, sappiamo che molti personaggi hanno delle versioni Spirito, che fungono da aiutanti per i lottatori scelti dal giocatore. Mi spiego meglio. Se noi scegliamo Link come personaggio da giocare, potremo essere aiutati dagli Spiriti di altri protagonisti Nintendo, come Pikachu o Mario. Questi assistenti ci aiuteranno fornendoci nuove mosse o potenziando quelle che già abbiamo. Per sbloccare gli spiriti e livellarli bisogna affrontare delle sfide apposite, e se siete in dubbio su quale sia la combinazione migliore non disperate. Infatti, il gioco stesso ci suggerirà le combo migliori, aiutandoci nella scelta tanto difficile.