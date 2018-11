Equitazione, FEI Dressage World Cup Lione 2018: vince Isabell Werth, 15° Pierluigi Sangiorgi

Conclusa a Lione la tappa della World Cup di dressage: in Francia si impone a mani basse la tedesca Isabell Werth, che vince praticamente per distacco su tutti gli avversari. L’amazzone teutonica su Emilio vince con 84.410 davanti allo svedese Patrik Kittel su Delatio, che si accontenta della piazza d’onore con 80.980 (quasi tre punti percentuali e mezzo di ritardo).

Terza piazza e gradino più basso del podio per l’amazzone svedese Antonia Ramel su Brother de Jeu con 80.060. Tutti gli altri contendenti hanno chiuso sotto quota 80. Si classifica 15° ed ultimo dei finalisti il nostro Pierluigi Sangiorgi su Gelo Delle Schiave con 66.905.

In classifica resta in testa il tedesco Benjamin Werndl con 32 punti, ora insidiato da vicino dalla connazionale Dorothee Schneider, quarta oggi, che conquista 15 punti e sale a quota 30. Il nostro Pierluigi Sangiorgi incamera tre lunghezze quest’oggi e si attesta in 22ma posizione a quota 14. Prossima tappa della World Cup di dressage a Stoccarda, in Germania, dal 14 al 18 novembre.













Foto: FISE