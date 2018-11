Magnus Carlsen-Fabiano Caruana, Mondiale scacchi 2018: come vederlo in diretta tv e streaming? Calendario e programma 9 novembre

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DELLA PARTITA DI OGGI (9 NOVEMBRE)

Magnus Carlsen e Fabiano Caruana si affronteranno ai Mondiali di scacchi 2018 che si disputeranno dal 9 al 28 novembre a Londra. Nella capitale britannica andrà in scena una rassegna iridata davvero stellare perché alla scacchiera si presenteranno i primi due del ranking FIDE, gli uomini con il coefficiente ELO più elevato di tutti: da una parte il micidiale norvegese che difende il titolo conquistato nel 2013 (e già confermato nel 2014 e nel 2016), dall’altra lo statunitense che fino a qualche stagione fa difendeva i colori italiani. Il confronto sarà di altissimo livello tecnico, due Grandi Maestri di lusso si sfideranno cercando di prevalere con grandi mosse per conquistare un vantaggio importante e involarsi verso il trionfo.

In programma 12 partite con la possibilità di patta, si laureerà Campione del Mondo chi avrà realizzato il maggior numero di vittorie. In caso di parità si procederà a degli spareggi con formula speed prima dell’eventuale Armageddon. Difficile intravedere il grande favorito della vigilia, potrebbe regnare l’equilibrio ma sicuramente tutti gli appassionati potranno godere di un grandissimo spettacolo. Ma come vedere il Mondiale 2018 di scacchi? La Federazione Internazionale ha garantito una diretta streaming gratuita per vedere le singole mosse simulate alla scacchiera, a pagamento invece per vedere la partita live in tempo reale.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DEI MONDIALI

COME VEDERE IL MONDIALE DI SCACCHI IN DIRETTA STREAMING

Il Mondiale sarà trasmesso in diretta streaming al seguente indirizzo.

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22370?event=5&tour=120&fbclid=IwAR3iAAWBIL-m2Y1YDYIks-nv01fWm0LefKUW2v5CE2zuWvSA8-IersdEMg8













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: carlo fornitano / Shutterstock