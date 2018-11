LIVE Carlsen-Caruana, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA Streaming: la prima partita a Londra

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA STREAMING della prima giornata dei Mondiali di scacchi 2018 che incominciano oggi a Londra. Nella capitale britannica si sfidano Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, i primi due giocatori del ranking FIDE che aprono ufficialmente le danze: il fenomeno norvegese difende il titolo che ha conquistato nel 2013 e che ha confermato in altre due circostanza, la stella statunitense con anche passaporto italiano darà filo da torcere.

Si preannuncia una rassegna iridata particolarmente combattuta e avvincente dove vedremo delle giocate da urlo e delle mosse eccezionali tra due Grandi Maestri pronti a dare il meglio di loro in un confronto a viso aperto tra due scuole molto differenti: chi riuscirà a prevalere sulla scacchiere? Oggi il primo capitolo, la prima partita delle 12 in programma: ci sarà una patta o qualcuno riuscirà a portarsi subito in vantaggio? Di seguito la DIRETTA LIVE di Carlsen-Caruana, prima partita dei Mondiali di scacchi 2018. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

