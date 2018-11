LIVE Sport Invernali, DIRETTA sabato 24 novembre: giornata piena! Debutta Pellegrino, Federica Brignone in serata!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali (oggi sabato 24 novembre): la stagione della neve e del ghiaccio entra ufficialmente nel vivo, oggi ci aspetta una giornata davvero campale e ricchissima, una full immersion che durerà dalle prime luci dell’alba fino alla seconda serata. Spazieremo per diverse discipline e faremo letteralmente il giro del Pianeta per non perderci nemmeno un minuto di questo sabato appassionante e avvincente, faremo una vera e propria scorpacciata di sport per introdurci al meglio nella stagione più fredda che è ormai iniziata.



L’Italia si gioca delle carte estremamente importanti: Federico Pellegrino debutta in Coppa del Mondo, a Ruka spazio alle sprint a tecnica classica e il valdostano vuole risplendere nel primo appuntamento stagionale; in serata poi lo show dello sci alpino con Federica Brignone impegnata nel gigante di Killington mentre gli uomini andranno in scena a Lake Louise con una discesa, attenzione a Dominik Paris e Christof Innerhofer oltre a Peter Fill. Da non perdere in mattinata lo speed skating in scena in Giappone, lo snowboard Big Air a Pechino e lo slittino a Igls (donne e doppio). Spazio anche al pattinaggio artistico con il Grand Prix a Grenoble (senza italiani) e alle finali per l’oro degli Europei di curling.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali (oggi sabato 24 novembre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di questa avvincente giornata, seguiremo tutti gli sport e le gare in programma. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Valerio Origo