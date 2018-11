Sport invernali, calendario e orari di sabato 24 novembre. Come vedere tutte le gare in tv e streaming

Oggi sabato 24 novembre si entra nel vivo della stagione invernale, ci aspetta un’autentica abbuffata con le gare degli sport della neve e del ghiaccio. Si preannuncia un grande divertimento, ci sarà da divertirsi in ogni angolo del pianeta perché si gareggia a tutto tondo, dal Giappone agli USA in una giornata infinita. Riflettori puntati in particolari modo su USA e Canada con il gigante femminile di Killington e la discesa maschile di Lake Louise: show nella nostra prima serata.



All’ora di pranzo invece grande attesa per le sprint a tecnica classica che aprono la Coppa del Mondo di sci di fondo, a Ruka andranno in scena tutti gli sport nordici e a Tallinn si concluderanno gli Europei di curling. Da non dimenticarsi le gare di speed skating in Giappone e il Grand Prix di pattinaggio artistico a Grenoble.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutit gli orari delle gare di oggi (sabato 24 novembre) per quanto riguarda gli sport invernali. DIRETTA LIVE scritta su OA Sport integrale per seguire tutti gli sport, previsti anche i live tematici di sci alpino e sci di fondo.

SABATO 24 NOVEMBRE:

07.30 SPEED SKATING (Coppa del Mondo a Tomakomai) – Division A: 500 m (maschili e femminili), 1500 m (maschile e femminile), mass start (maschile e femminile)

09.00 CURLING (Europei a Tallinn) – Finale per l’oro (femminile): Svezia-Svizzera

09.15 SLITTINO (Coppa del Mondo a Igls) – Singolo femminile, prima manche

10.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo a Ruka) – Sprint a tecnica classica, qualificazioni (femminile)

10.40 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo a Ruka) – Sprint a tecnica classica, qualificazioni (maschile)

11.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo a Ruka) – Gundersen, salto con gli sci HS142

11.15 SLITTINO (Coppa del Mondo a Igls) – Singolo femminile, seconda manche

11.20 SNOWBOARD (Coppa del Mondo a Pechino) – Big Air (maschile e femminile)

12.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo a Ruka) – Sprint a tecnica classica: quarti, semifinali e finali (maschile e femminile)

12.40 SLITTINO (Coppa del Mondo a Igls) – Doppio, prima manche

13.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix a Grenoble) – Free program maschile

14.00 CURLING (Europei a Tallinn) – Finale per l’oro (maschile): Svezia-Scozia

14.00 SLITTINO (Coppa del Mondo a Igls) – Doppio, seconda manche

15.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo a Ruka) – Gundersen, sci di fondo 10 km

15.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo a Killington) – Gigante, prima manche (femminile)

16.05 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix a Grenoble) – Free dance

16.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo a Ruka) – HS 142, qualificazioni

19.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo a Killington) – Gigante, seconda manche (femminile)

19.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix a Grenoble) – Free program femminile

20.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo a Lake Louise) – Discesa libera (maschile)

21.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix a Grenoble) – Free program coppie

SPORT INVERNALI: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport delle gare di sci alpino e sci di fondo.

Diretta tv su Eurosport delle gare di combinata nordica, salto con gli sci e curling.

Diretta streaming su Eurosport Player delle gare di pattinaggio artistico.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: generale con aggiornamenti minuto dopo minuto, tematici per sci alpino e sci di fondo.













