LIVE Sci alpino, le gare di oggi a Lake Louise e Beaver Creek in DIRETTA: come vederle in tv e streaming. Orari e programma

Il lungo weekend dello sci alpino partirà nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 30 novembre, con la discesa libera maschile di Beaver Creek, prevista per le ore 18.45. Saranno impegnati sei italiani: con il 13 Dominik Pariis, con il 19 Christof Innerhofer, con il 20 Peter Fill, con il 27 Emanuele Buzzi, con il 39 Werner Heel, e con il 53 Mattia Casse.

COME SEGUIRE LIVE LA GARA DI BEAVER CREEK

Venerdì 30 Novembre

ore 18.45: Discesa libera maschile

diretta tv su RaiSport+HD e Eurosport 1

diretta streaming su Rai Play e Eurosport Player

diretta live testuale integrale in tempo reale su OA Sport

Anche le donne scenderanno in pista, alle ore 20.30, per la discesa libera di Lake Louise. Saranno in gara sei azzurre: con l’8 Nadia Fanchini, con il 18 Federica Brignone, con il 28 Nicol Delago, con il 33 Anna Hofer, con il 34 Elena Curtoni e con il 43 Francesca Marsaglia.

COME SEGUIRE LIVE LA GARA DI LAKE LOUISE

Venerdì 30 Novembre

ore 20.30: Discesa Libera femminile

diretta tv su RaiSport+HD e Eurosport 1

diretta streaming su Rai Play e Eurosport Player

diretta live testuale integrale in tempo reale su OA Sport













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com