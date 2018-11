Biathlon, Coppa del Mondo 2018-2019 Pokljuka. Torna la pista “grandi firme” che per la prima volta apre la stagione

Cambiano le abitudini, stavolta per forza di cose. Ormai da qualche stagione il circo di Coppa del Mondo di Biathlon si dava appuntamento in Svezia, ad Ostersund per la prima settimana di gare del circuito iridato stagionale ma quest’anno, con i Mondiali in programma proprio nella località scandinava, qualcosa sarebbe dovuto cambiare obbligatoriamente nei calendari di Coppa del Mondo e la sorpresa è che l’ouverture è stata assegnata ad un paese del Sud dell’Europa, dove spesso la neve tra fine novembre e inizio dicembre è un miraggio.

Si gareggia a Pokljuka, in Slovenia, che torna ad ospitare una gara di Coppa dopo un anno di stop e la garanzia per gli appassionati è che, da queste parti, chi sale sul gradino più alto del podio delle gare individuali è praticamente sempre un fuoriclasse. Nelle ultime cinque edizioni di gare disputate sulla pista solo in un’occasione ad avere la meglio è stata un’outsider: l’austriaca Innerhofer nel marzo del 2014 vinse una sprint piena di sorprese che vide sul podio anche Virolainen e Skardino.

Per il resto i nomi che hanno lasciato il loro marchio indelebile sulla pista slovena sono di primissimo piano, a partire dallo svedese Ferry, dal russo Shipulin, dalla finlandese Makarainen e dalla bielorussa Domracheva nel marzo 2014, per arrivare al tris femminile Koukalova, Makarainen e Domracheva e alla coppia Shipulin e Svendsen nel maschile del dicembre 2014, alla doppietta di Schempp, per la gioia del fiume di tifosi tedeschi, più Beatrix (che si è ritirato proprio quest’anno) nel 2015, con Dorin Habert, Makarainen e Dahlmeier tra le donne e infine, nel 2016, la doppia doppietta di sua maestà Martin Fourcade e Dahlmeier.

Insomma, a Pokljuka difficilmente si vince per caso, anche se in questa edizione la collocazione ad inizio di una stagione che si preannuncia lunga e tortuosa potrebbe aumentare il fattore incertezza. Si sa bene che non tutti gli atleti di vertice si presentano al meglio al primo appuntamento stagionale, anche se lo spostamento di una settimana del via delle gare di Coppa del Mondo attenua leggermente questo aspetto, visto che tanti lavorano per mantenere la forma da dicembre a marzo.

Guardando i precedenti, si direbbe che la pista di Pokljuka, per le sue caratteristiche, è ideale in campo femminile per le qualità di fondista di Makarainen, che qui ha vinto tre gare nelle ultime quattro edizioni e di Dahlmeier, anche lei vittoriosa tre volte ma concentrate nelle ultime due edizioni con la splendida doppietta dell’ultimo week end di gare. Peccato che, per stessa ammissione dello staff tecnico tedesco, a causa delle precarie condizioni della campionessa di Garmisch, la presenza a Pokljuka sia in fortissimo dubbio.

In campo maschile difficile pensare a qualcosa di diverso da Fourcade e Johannes Bo come grandi favoriti per le gare della prima settimana ma le sorprese, anche qui, non mancheranno, come quella (tutto sommato ponderata) di Tarjei Bo, che si materializzò un anno fa a Ostersund per l’opening di Coppa.

Le gare individuali prenderanno il via mercoledì 5 dicembre con la 20 km maschile, poi il 6 la 15 km femminile, il 7 la sprint maschile, l’8 la sprint femminile e il 9 i due inseguimenti. Intanto, in questo fine settimana (domenica per la precisione) si parte con la doppia staffetta mista e qui l’Italia, bronzo olimpico in carica nella gara lunga, potrà provare a dire la sua fin da subito. Windisch, Hofer, Wierer e Vittozzi sono i prescelti per provare a sfidare il resto del mondo. Si arriva al buio, di solito si dice che queste gare contino poco o nulla ma la prima stagionale fornisce sempre indicazioni interessanti e nessuno ci sta a partire col piede sbagliato, quindi l’impressione è che si assisterà anche nella mista ad una gara combattuta e senza particolari risparmi, con tanta benzina in corpo da parte di tutti e la voglia di dimostrare da subito che questa può essere una stagione di grandi soddisfazioni.













Foto: Persico