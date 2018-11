LIVE Sci, Discesa femminile Lake Louise 2018 in DIRETTA: Nadia Fanchini e Federica Brignone per stupire

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Lake Louise, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si aprono le porte del Circo Bianco femminile alla velocità. In Canada, però, sono veramente tantissime le assenti illustri e tra queste la prima è senza dubbio colei che è la padrona di casa, Lindsey Vonn, che ha vinto su questa pista per 18 volte in carriera. La campionessa americana non sarà al cancelletto di partenza a causa di un infortunio al ginocchio, procurato da una caduta in allenamento a Copper Mountain. Anche l’Italia si presenta con una squadra rivoluzionata dai tanti infortuni e punta su Nadia Fanchini ed una Federica Brignone in grandissima forma, che proveranno a stupire. E’ davvero ampio il gruppo delle possibili candidate alla vittoria, da Tina Weirather a Cornelia Huetter, da Michelle Gisin a Lara Gut, senza dimenticare coloro che finora sono state protagoniste anche nelle discipline tecniche: la norvegese Ragnhild Mowinckel, la tedesca Viktoria Rebensburg e soprattutto Mikaela Shiffrin. A Lake Louise, poi, ci sarà il grande ritorno in pista della slovena Ilka Stuhec.

La gara è in programma alle ore 20.30. Non perdetevi nulla con la DIRETTA di OA Sport. Buon divertimento e seguitela con noi.

La startlist e i pettorali di partenza dello slalom femminile













