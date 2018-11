LIVE Sci, Discesa Beaver Creek 2018 in DIRETTA: Innerhofer e Paris sognano una nuova impresa sulla Birds of Prey

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. No, non si tratta di un errore. Il SuperG previsto per oggi, infatti, è stato rinviato a domani causa avverse condizioni meteo, con il conseguente avanzamento della prova più veloce che vedrà il proprio via alle ore 18.45 italiane, le 10.45 locali. In questi giorni nella località statunitense neve e nebbia la stanno facendo da padrone, per cui la speranza è che il meteo non metta lo zampino sulla disputa della discesa libera.

La gara odierna, sulla celebre pista Birds of Prey, vedrà di nuovo all’opera gli uomini-jet dopo l’esordio di Lake Louise con il successo di Max Franz, che ha preceduto i nostri due alfieri, Christof Innerhofer e Dominik Paris. Si annuncia grande battaglia in Colorado, con una nutrita schiera di atleti pronti a puntare al bersaglio grosso, incominciando dai norvegesi Kjetil Jansrud (vincitore del supergigante di Lake Louise) e Aksel Lund Svindal, senza dimenticare gli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr, il tedesco Thomas Dressen e lo svizzero Beat Feuz, vincitore della coppa di specialità un anno fa.

La discesa libera di Beaver Creek, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, scatterà alle ore 18.45 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdervi nemmeno un attimo dello spettacolo sulla Birds of Prey!













Foto: Dominik Paris cristiano barni / Shutterstock.com