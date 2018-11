Sci Alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: a Lake Louise arrivano gli uomini-jet. Azzurri a caccia del primo podio italiano della stagione

La velocità sarà la protagonista del fine settimana della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Gli uomini-jet aprono la loro stagione a Lake Louise, dove sono in programma una discesa (sabato) ed un superG (domenica).

A differenza di quanto accade nelle discipline tecniche, dove il cerchio dei favoriti si ristringe intorno a due o al massimo a tre atleti, nella velocità regnano sicuramente l’equilibrio e l’incertezza. Sono davvero tanti i candidati per la vittoria nella prima gara dell’anno e anche dalle prove cronometrate di questi giorni è emersa sicuramente grande incertezza su chi siano i maggiori indiziati a salire sul podio.



In discesa libera in pole position probabilmente parte lo svizzero Beat Feuz, vincitore della coppa di specialità nella passata stagione e che ha ottenuto il miglior tempo ieri nella seconda prova cronometrata. Principali rivali dell’elvetico sono il norvegese Kjetil Jansrud e Aksel Lund Svindal, anche se su quest’ultimo pende l’incognita dell’infortunio alla mano, procurato qualche settimana fa in allenamento, che può condizionare sicuramente la sua prova. Non si possono non considerare per la vittoria anche gli austriaci, in particolare Matthias Mayer, ma anche il tedesco Thomas Dressen ed il francese Adrien Theaux.

Nel supergigante di domenica probabile duello a distanza tra Kjetil Jansrud e Vincent Kriechmayr, rispettivamente il primo e il secondo della classifica della passata stagione. Sono anche coloro che hanno vinto maggiormente (due volte a testa) e si presentano con i favori del pronostico anche in questo primo appuntamento dell’anno a Lake Louise. Austria e Norvegia appaiono le Nazioni da battere: da una parte Hannes Reichelt e Max Franz e dall’altra Aleksander Aamodt Kilde e il già citato Aksel Lund Svindal.

Non ci si è dimenticati ovviamente dell’Italia. C’è grande attesa per gli uomini-jet azzurri, che vogliono centrare il primo podio italiano della stagione. La pista di Lake Louise è sicuramente apprezzata dai velocisti nostrani, visto che in passato sia Peter Fill sia Dominik Paris ci hanno vinto. Proprio quest’ultimo è andato molto bene nella seconda prova cronometrata (secondo alle spalle di Feuz) ed è tra i favoriti in discesa. Anche Christof Innerhofer sembra essere in ottima forma (miglior tempo nella prova cronometrata) ed anche in supergigante il nativo di Brunico può ambire al podio.













