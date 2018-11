LIVE Olimpia Milano-Baskonia, Eurolega basket 2019 in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Ottava giornata della stagione regolare di Eurolega ed impegno casalingo per l’Olimpia Milano, che affronta questa sera al Forum gli spagnoli del Baskonia Vitoria. Un match che la squadra di Pianigiani deve vincere per confermarsi nelle zone alte della classifica. Milano è reduce dalle vittorie ad Istanbul contro il Darussafaka e poi anche a Venezia in campionato. Anche contro il Baskonia non ci saranno gli infortunati Nedovic e Della Valle, ma l’Olimpia vuole dimostrare di saper reggere anche a queste pesanti assenze e di continuare il suo straordinario cammino europeo.

Olimpia Milano-Baskonia Vitoria si giocherà stasera alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 2 e poi in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledì 21 Novembre

Ore 20.45: Olimpia Milano-Baskonia Vitoria

Diretta televisiva: Eurosport 2 HD

Diretta streaming su Eurosport Player

Diretta scritta su OA Sport













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo