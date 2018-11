MotoGP, GP Valencia 2018: il calendario del fine settimana. Programma, orari e tv

Dal 16 al 18 novembre andrà in scena il Gran Premio della Comunità Valenciana 2018, ultimo appuntamento della stagione del Motomondiale. Il circuito intitolato a Ricardo Tormo ospita il Mondiale ininterrottamente dal 1999, ed a partire dal 2001 è sempre stato l’atto conclusivo della stagione motociclistica. Nel corso delle ultime edizioni il GP valenciano è stato decisivo per l’assegnazione dei titoli iridati delle tre classi, mentre quest’anno si sono già laureati Campioni del Mondo l’iberico Jorge Martin in Moto3, il torinese Francesco “Pecco” Bagnaia in Moto2 e Marc Marquez in MotoGP. Molti piloti sono giunti all’ultima corsa con il proprio team e proveranno a terminare le rispettive avventure con una vittoria, come per esempio Jorge Lorenzo che lascerà la Ducati per accasarsi alla Honda ufficiale in compagnia di Marc Marquez, ma anche Andrea Iannone che chiuderà il proprio rapporto con Suzuki per passare all’Aprilia

Il weekend di gara sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati), con TV8 che manderà in onda in chiaro le qualifiche e le gare delle tre classi in diretta. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle sessioni clou del fine settimana spagnolo, per non perdervi nemmeno un minuto dell’ultima tappa del Motomondiale 2018. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato del weekend del Gran Premio della Comunità Valenciana 2018.

PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 16 NOVEMBRE

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta Sky Sport MotoGP

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta Sky Sport MotoGP

ore 10.55-11.40, Moto2, Prove libere 1, diretta Sky Sport MotoGP

ore 13.10-13.50, Moto3, Prove libere 2, diretta Sky Sport MotoGP

ore 14.05-14.50, MotoGP, Prove libere 2, diretta Sky Sport MotoGP

ore 15.05-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta Sky Sport MotoGP

SABATO 17 NOVEMBRE

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta Sky Sport MotoGP

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta Sky Sport MotoGP

ore 10.55-11.40, Moto2, Prove libere 3, diretta Sky Sport MotoGP

ore 12.35-13.15, Moto3, Qualifiche, diretta TV8 e Sky Sport MotoGP

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta Sky Sport MotoGP

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta TV8 e Sky Sport MotoGP

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta TV8 e Sky Sport MotoGP

ore 15.05-15.50, Moto2, Qualifiche, diretta TV8 e Sky Sport MotoGP

DOMENICA 18 NOVEMBRE

ore 8.40-9.00, Moto3, Warm Up, diretta Sky Sport MotoGP

ore 9.10-9.30, Moto2 , Warm Up, diretta Sky Sport MotoGP

ore 9.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta Sky Sport MotoGP

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta TV8 e Sky Sport MotoGP

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta TV8 e Sky Sport MotoGP

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta TV8 e Sky Sport MotoGP













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo