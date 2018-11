VIDEO Valentino Rossi, la caduta del Dottore nel GP di Valencia 2018

Valentino Rossi è purtroppo caduto a pochi giri dal termine del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore si trovava in seconda posizione alle spalle di Andrea Dovizioso e aveva ormai il podio in tasca visto il buon vantaggio su Alex Rins. Secondo errore consecutivo per il centauro di Tavullia che era già scivolato in Malesia quando si trovava in testa alla gara. Di seguito il VIDEO della caduta di Valentino Rossi durante il GP di Valencia 2018.

IL VIDEO DELLA CADUTA DI VALENTINO ROSSI NEL GP DI VALENCIA













Foto: Valerio Origo