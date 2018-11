Griglia di partenza MotoGP, Risultato Qualifiche GP Valencia 2018. Vinales in pole position, Dovizioso terzo, Valentino Rossi 16°

Maverick Vinales ha conquistato a sorpresa la pole position del GP di Valencia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Yamaha è riuscito a piazzare il miglior tempo in qualifica e a precedere Alex Rins su Suzuki e Andrea Dovizioso che con la Ducati sembra essere in palla. Quarta piazza per Danilo Petrucci davanti a Marc Marquez, quinto nonostante una dislocazione della spalla subita nel Q2. Valentino Rossi partirà in sedicesima posizione a causa dei tantissimi problemi tecnici avuti tra FP4 e Q1. Di seguito la griglia di partenza del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP.

GP VALENCIA 2018: GRIGLIA DI PARTENZA E RISULTATO QUALIFICHE

1. Vinales

2. Rins

3. Dovizioso

4. Petrucci

5. Marquez

6. P. Espargarò

7. Iannone

8. A. Espargarò

9. Pedrosa

10. Miller

11. Zarco

12. Pirro

13. Lorenzo

14. Nakagami

15. Morbidelli

16. Rossi

17. Luthi

18. Abraham

19. Bautista

20. Bradl

21. Syahrin

22. Smith

23. Torres

24. Redding













