LIVE Milano-Cska Mosca, Eurolega basket in DIRETTA: a che ora inizia e come vederla in tv e streaming

Oggi giovedì 8 novembre l’A|X Armani Exchange Milano torna in campo per la 6a giornata dell’Eurolega 2018-2019. L’Olimpia attende al Forum la formazione russa del CSKA Mosca, imbattuta nella competizione con cinque successi in cinque partite e in testa alla classifica in compagnia del Real Madrid. La sfida è un banco di prova importante per testare la maturità degli uomini di Simone Pianigiani, reduci dalla vittoria all’ultimo secondo contro l’Efes Istanbul grazie alla tripla di Mike James la scorsa settimana.

Il CSKA Mosca è senza dubbio una delle favorite per la vittoria finale e vanta una grandissima esperienza europea. Campione di Russia dal 2002-2003, la formazione guidata dal greco Dimitris Iotudis ha sempre raggiunto le Final Four nelle ultime sette edizioni di Eurolega e nella stagione 2015-2016 è riuscita a conquistare il titolo. Milano dovrà dimostrare di poter competere ad armi pari anche contro formazioni così attrezzate per poter continuare a sognare in questa Eurolega 2018-2019.

La sfida andrà in scena questa sera alle ore 20.45 presso il Forum di Assago e sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport seguirà la partita con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi nemmeno un secondo dell’incontro. Di seguito il programma completo.

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE

ore 20.45 Olimpia Milano – CSKA Mosca

diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport













Credit: Ciamillo