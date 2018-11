LIVE Olimpia Milano-Cska Mosca basket, Eurolega 2019 in DIRETTA: scontro d’altissima classifica al Mediolanum Forum

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-CSKA Mosca, sfida valevole per la sesta giornata della stagione regolare di Eurolega. Quattro vittorie ed una sconfitta, terzo posto in classifica. L’inizio di stagione in Eurolega dell’Olimpia Milano è stato semplicemente formidabile e questa sera la squadra di Simone Pianigiani si troverà ad affrontare la corazzata CSKA Mosca del grande ex Daniel Hackett, che si trova a punteggio pieno in vetta alla classifica. Una sfida meravigliosa quella di stasera in un Mediolanum Forum che si prospetta essere tutto esaurito, per provare a spingere ad una straordinaria impresa l’Olimpia. Milano ha voglia di stupire ancora e di provare a misurarsi anche con una delle squadre più forti d’Europa

Sarà una notte fantastica ed OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Olimpia Milano-CSKA Mosca: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento!













