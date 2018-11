Basket, Eurolega 2018-2019: Milano ospita il nuovo Baskonia. L’Olimpia vuole continuare a vincere.

Sarà una settimana “spagnola” per l’Olimpia Milano. Domani sera al Forum l’Armani Exchange affronterà il Baskonia Vitoria e replicherà poi venerdì contro il Barcellona. Una tre giorni che può davvero essere fondamentale per le ambizioni in Eurolega della squadra di Simone Pianigiani, che si trova attualmente al quarto posto e che con due vittorie consecutive potrebbe aumentare ulteriormente le sue possibilità di qualificarsi per i playoff.

Milano è reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite in Eurolega, unico ko con il CSKA Mosca. Guardando la classifica e pensando già al futuro, le sfide casalinghe diventano veramente decisive. E’ possibile ipotizzare che all’Olimpia, per essere certa di entrare ai playoff, potrebbe bastare vincere tutte le partite al Forum e proprio per questo motivo il match di domani sera con il Baskonia è ancora più importante.

Sarà comunque una Milano incerottata, viste le assenze di Nemanja Nedovic ed Amedeo Della Valle. La squadra ha speso moltissimo nelle ultime settimane e anche domenica nel big match della Serie A contro la Reyer Venezia. Anche per questo motivo la società con ogni probabilità agirà sul mercato, perchè l’Olimpia ha il fiato davvero corto e gli impegni da qui alla fine dell’anno saranno ancora davvero tanti.

Se Milano comunque sta facendo una grande Eurolega ed è imbattuta in campionato, completamente diverso è il momento del Baskonia. Gli spagnoli hanno appena cambiato allenatore e sulla panchina di Vitoria siede ora Velimir Perasovic, che ha preso il posto di Pedro Martinez. Il Baskonia è in una situazione di classifica preoccupante con un record di 2-5 ed è già obbligato ad una vittoria per non trovarsi molto distante dalle posizioni che contano. La stella è Tornike Shengelia con quasi quindici punti di media, ma Milano dovrà fare molta attenzione alla guardia Lucas Vildoza, che con il nuovo corso tecnico ha già trovato molto spazio nella vittoria in Liga contro Gran Canaria.

I precedenti tra le due squadre sono in perfetta parità (7-7), ma Milano in casa ha un record di 5-2 e soprattutto ha una striscia aperta di cinque successi consecutivi. Lo scorso anno l’Olimpia ha sempre battuto Vitoria: al Forum per 92-85 ed in trasferta per 93-92 con la penetrazione vincente all’ultimo secondo di Jordan Theodore.













