LIVE Lazio-Marsiglia, Europa League in DIRETTA: i biancocelesti cercano i 3 punti per gli ottavi di finale

Alle 18:55 di oggi prenderà il via la quarta giornata della fase a gironi di Europa League, con la Lazio impegnata nell’importantissimo match dell’Olimpico che vedrà di fronte ai biancocelesti i francesi del Marsiglia. Vincere significherebbe agguantare, quasi matematicamente, la qualificazione, la quale diventerebbe ufficiale nel caso in cui l’Apollon non dovesse battere l’Eintracht Francoforte (cosa molto probabile per giunta). A dire il vero, ai ragazzi di Simone Inzaghi può andar bene anche un pareggio, in virtù della vittoria sul campo degli avversari odierni nell’ultima giornata disputata, che permetterebbe loro di restare a +5 sui transalpini con soli due match da giocare.

La sfida, come anticipato, è di vitale importanza, ma è innegabile che lo scontro di domenica in casa del Sassuolo preoccupa e non poco i laziali. Per questo motivo, potrebbero partire dalla panchina Immobile e Parolo, due titolari inamovibile, pronti a dare il loro contributo a partita in corso. Spazio, quindi, a Berisha e Caicedo (alle cui spalle dovrebbe agire Correa), oltre a Caceres, al posto dell’indisponibile Lulic, e Cataldi, confermato in cabina di regia dopo la splendida prova di domenica contro la Spal. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di Lazio-Marsiglia, minuto per minuto, con aggiornamenti costanti già da prima del calcio di inizio. Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com













