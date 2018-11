Lazio-Marsiglia, Europa League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Concluso l’appuntamento con la Champions League prosegue la settimana europea delle squadre italiane. La Lazio di Simone Inzaghi scenderà in campo oggi, giovedì 8 novembre, alle 18.55 allo Stadio Olimpico di Roma contro l’Olympique Marsiglia per la 4a giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019. La formazione biancoceleste si trova in seconda posizione nel gruppo H con 6 punti, alle spalle dell’Eintracht Francoforte, primo a 9, ma con un buon margine sulle altre due formazioni, l’Apollon e il Marsiglia, ferme ad 1 punto. La Lazio è reduce dalla bella vittoria per 3-1 in terra francese di due settimane fa e vuole conquistare un altro successo per mettere al sicuro il discorso qualificazione e concentrarsi sul campionato in vista dei prossimi impegni.

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 (canale 201) e su Sky Calcio 2 (canale 252), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go. OA Sport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla della sfida. Di seguito il programma completo.

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE

ore 18.55 Lazio-Marsiglia

diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2, diretta streaming su Sky Go

DIRETTA LIVE testuale su OA Sport













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock