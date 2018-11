Calendario Europa League oggi (giovedì 8 novembre), gli orari delle partite e su che canale vederle in tv. Il programma e le dirette streaming

Oggi, giovedì 8 novembre, andrà in scena la quarta giornata di incontri della fase a gironi dell’Europa League 2019. Tanti i match in programma con le nostre due italiane Milan e Lazio impegnate per centrare la vittoria o, quantomeno, un risultato positivo. I rossoneri in Spagna se la vedranno contro il Betis Siviglia e l’obiettivo sarà riscattare il ko subito a San Siro dagli iberici. Gli uomini di Rino Gattuso dovranno cercare di rompere il possesso di palla dei padroni di casa per sorprendere la retroguardia avversaria e andare a segno. Non si preannuncia un confronto facile anche per l’assenza del bomber principe Gonzalo Higuain. Sul fronte laziale, invece, Simone Inzaghi farà di tutto per replicare la splendida vittoria contro il Marsiglia, ottenuta in terra francese, anche all’Olimpico. Gli avversari saranno sempre i transalpini e Ciro Immobile e compagni saranno motivatissimi.

Di seguito il calendario completo della quarta giornata di incontri dell’Europa League 2019 che godrà della copertura in esclusiva di Sky Sport:

Giovedì 8 novembre

ore 18.55

Fenerbahçe – Anderlecht

Astana – Jablonec

Malmo – Sarpsborg

Vidi – PAOK

Akhisar Bel. – Siviglia

B. Borisov – Chelsea

Apollon – Eintracht

R. Vienna – Villarreal

Sp. Mosca – Rangers

Din. Kiev – Rennes

Lazio – Marsiglia

Krasnodar – St. Liegi

Genk – Besiktas

ore 21.00

Bordeaux – Zenit

D. Zagabria – S. Trnava

Celtic – Lipsia

Rosenborg – Salisburgo

Bayer Lev. – Zurigo

Ludogorets – Larnaca

Vorskla – Qarabag

Arsenal – Sporting L.

Olympiacos. – Dudelange

Betis – Milan

Slavia Praga – Copenaghen













