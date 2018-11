LIVE Juventus-Cagliari, Serie A DIRETTA: bianconeri per allungare in classifica

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Cagliari, incontro valevole per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. I bianconeri arrivano dal successo in rimonta ottenuto a Empoli per 1-2, mentre i sardi hanno superato in casa il Chievo con lo stesso punteggio.

La situazione di classifica è ben diversa: la squadra di Allegri è prima a con 28 punti frutto di nove vittorie e un pari (col Genoa), mentre quella di Maran è al dodicesimo posto con 13 (tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte). Nelle 37 partite giocate a Torino, la Juventus ha vinto per 21 volte e il Cagliari appena due, mentre per 14 volte il risultato è stato di parità. Prendendo in esame il computo totale delle sfide tra le due squadre, si sale a 74 confronti, di cui la metà vinti dai bianconeri.

Massimiliano Allegri si concentra su questa sfida senza pensare troppo all’impegno di Champions col Manchester United: “Dobbiamo vincere sul campo, senza lasciare punti per strada perché Napoli e Inter sono lì. In campionato ci vuole molta più attenzione, a differenza della Champions abbiamo molti più cali di tensione“. Dal canto suo, Rolando Maran non si fa spaventare dall’osso duro: “Noi dobbiamo cercare di arrivare là davanti con convinzione. Il Cagliari deve essere il Cagliari. Sacrificio, consapevolezza dei propri mezzi e quando avremo palla dovremo essere noi a mettere l’avversario in difficoltà“.

L’appuntamento, dunque, è per le ore 20:30 con la DIRETTA LIVE di OA Sport per questo incontro tra Juventus e Cagliari. Buon divertimento!

