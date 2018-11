Calcio, undicesima giornata Serie A: sfide agevoli per Juventus, Inter e Napoli. La Roma affronta in trasferta la Fiorentina

Manca un vero big match, ma l’undicesima giornata della Serie A di calcio offrirà comunque diverse partite interessanti. Si parte questa sera alle 20.30 con il Napoli che ospita al San Paolo l’Empoli. I partenopei hanno vinto gli ultimi tre precedenti e puntano a ripetersi per restare in scia alla Juventus. La squadra di Ancelotti partirà nettamente favorita, considerando anche che l’Empoli non ha mai vinto in trasferta in questa stagione.

Il programma di sabato si aprirà alle 15.00 con Inter-Genoa. I nerazzurri stanno vivendo un momento magico e dovranno battere i rossoblù per conquistare la settima vittoria consecutiva in campionato. L’ago della bilancia pende a favore della squadra di Spalletti, che potrà contare su un Mauro Icardi scatenato, mentre dall’altra parte attenzione al capocannoniere Krzysztof Piatek.

Alle 18.00 la Roma affronterà in trasferta la Fiorentina. I viola sono imbattuti al Franchi da cinque partite e proveranno a tenere anche con i giallorossi, che nell’ultima giornata hanno dato filo da torcere al Napoli e sono ancora alla ricerca della svolta in campionato.

Alle 20.30 scenderà in campo la capolista Juventus, che all’Allianz Stadium sfiderà il Cagliari. La squadra di Allegri deve mantenere a distanza Napoli e Inter, ma non dovrà sottovalutare gli avversari, visto che i sardi hanno vinte due delle ultime tre partite. In caso di successo i bianconeri andrebbero a stabilire anche un nuovo record di punti dopo 11 giornate (31).

Il lunch match domenicale (12.30) propone Lazio-SPAL. Due squadre in cerca di riscatto dopo le pesanti sconfitte per 3-0 dell’ultima giornata, i biancocelesti contro l’Inter e gli estensi contro il Frosinone. Tre sfide in programma alle 15.00: Chievo-Sassuolo, Parma-Frosinone e Sampdoria-Torino. La più interessante è sicuramente l’ultima, visto che blucerchiati e granata sono distanziati in classifica da un solo punto e cercano la vittoria per entrare nella zona Europea. Alle 18.00 ci sarà invece Bologna-Atalanta.

Questa 11ma giornata si chiuderà domenica alle 20.30 con il Milan che giocherà in trasferta con l’Udinese. I rossoneri dopo la vittoria nel recupero con il Genoa sono risaliti al quarto posto in classifica e ora vogliono restarci. Per farlo la squadra di Gattuso dovrà però invertire il trend negativo in trasferta, con solo una vittoria nelle ultime sei gare in campionato.













alessandro.farina@oasport.it

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com