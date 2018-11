Rugby, Top12 2018-2019: nella sesta giornata Fiamme Oro corsare, ma Calvisano accorcia

Il Top12 di rugby è arrivato al giro di boa del girone d’andata: oggi si sono disputate le prime quattro dare della sesta giornata. Molto combattuta, come ci si attendeva alla vigilia, la sfida tra Fiamme Oro e Rovigo: i cremisi vincono per 22-17 ma non ottengono il bonus offensivo, mentre la vittoria di Calvisano in casa del Valsugana, con il netto punteggio di 0-45 permette alla squadra finalista lo scorso anno di recuperare un pinto e portarsi a -1 dai poliziotti.

Il Valorugby Emilia difende comodamente la quarta posizione battendo il Verona per 31-19 ed incamerando anche il bonus offensivo, mentreViadana passa in casa de I Medicei per 10-22, agganciando Rovigo, momentaneamente in quinta piazza. Domani alle ore 15.00 chiuderanno i due posticipi: Petrarca-Lazio e Mogliano San Donà.

Di seguito risultati, programma e classifica del Top12 di rugby:

TOP12 – VI giornata – 03.11.18

Fiamme Oro Roma v Femi-CZ Rovigo 22-17 (4-1)

Valorugby Emilia v Verona Rugby 31-19 (5-0)

Toscana Aeroporti I Medicei v Rugby Viadana 1970 10-22 (0-4)

Valsugana Rugby Padova v Kawasaki Robot Calvisano 0-45 (0-5)

domani – ore 15.00 – diretta Youtube.com/Fedrugby

Argos Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927

Mogliano Rugby 1968 v Lafert San Donà

Classifica:

Fiamme Oro Rugby 23

Kawasaki Robot Calvisano 22

Argos Petrarca Padova* 21

Valorugby Emilia 21

Femi-CZ Rovigo 15

Rugby Viadana 15

Mogliano Rugby* 14

Toscana Aeroporti I Medicei 10

Lazio Rugby 1927* 9

Lafert San Donà* 9

Verona Rugby 5

Valsugana Rugby Padova 2

* = una partita in meno













